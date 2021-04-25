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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино задержаны 20 участников несанкционированного массового мероприятия, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
"24 апреля около 19.00 сотрудниками Жодинского ГОВД в частном секторе были задержаны 20 жителей Жодино: 13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики", - сообщили в УВД.
Некоторые из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях. В этот раз составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.-0-