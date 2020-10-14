В Жодино задержаны мужчины, которые разбросали и подожгли на дороге покрышки

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино задержаны трое мужчин, которые разбросали и подожгли на дороге покрышки. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент случился ночью 14 октября. Мужчины в возрасте 20, 24 и 43 лет на такси приехали на ул.Рокоссовского и на проезжей части возле магазина разбросали автомобильные покрышки. С помощью ветоши и бензина резину подожгли.

Спасатели потушили огонь, а оперативники Жодинского ГОВД по горячим следам задержали подозреваемых. Свой поступок они объяснили алкогольным опьянением и желанием развлечься.

Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас все трое находятся в ИВС. Фигуранты ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности. -0-