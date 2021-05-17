В Жодино задержаны три закладчика марихуаны

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Жодино и УВД Минского облисполкома в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны три закладчика марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"По месту жительства одного из задержанных оперативниками обнаружено и изъято более 1,5 кг марихуаны. Наркотик фигуранты раскладывали по тайникам, а информация о месте их расположения передавалась покупателю посредством мессенджера", - рассказали в УВД.

Оперативники установили 85 закладок, расположенных в городской черте. Работа продолжается.

Следователями за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-