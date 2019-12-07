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Происшествия
07 декабря 2019, 09:20

Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе

Фото "Наш край"
Фото "Наш край"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вагон товарного поезда сошел с рельсов и перевернулся в Барановичском районе, сообщает местная газета "Наш край".

Инцидент произошел 6 декабря на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец. "Рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженного отсевом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся, сошел с рельсов и перевернулся", - пишет издание.

Фото "Наш край"
Фото "Наш край"

В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.-0-

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