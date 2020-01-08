Вандал повредил более 20 надгробий на кладбище в Крупском районе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе вандал повредил 22 надгробия и памятник, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сообщение от 51-летней жительницы г.п. Холопеничи Крупского района поступило 7 января. "Женщина пришла на кладбище в поселке и обнаружила, что там повреждены надгробия. Три из них были установлены на могилах ее родственников", - рассказали в милиции.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на кладбище повреждено 22 надгробия, а также памятник "Братская могила 1944 года", являющийся историко-культурной ценностью.

"По подозрению в совершенном преступлении задержан местный житель. Крупский РОСК по факту хулиганских действий проводит проверку", - проинформировали в УВД.-0-