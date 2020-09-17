Ведется проверка по факту полученных ребенком травм во время несанкционированных мероприятий

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанский районный отдел Следственного комитета Минска ведет проверку по факту телесных повреждений пятилетнего ребенка, которые были получены во время несанкционированного массового мероприятия 9 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.

Пятилетнему мальчику во время несанкционированного массового мероприятия 9 августа вблизи стелы "Минск - город-герой" были причинены телесные повреждения. Согласно материалам проверки, его мама в этот день после 22.00 со своими несовершеннолетними детьми возвращалась к месту своего жительства в Центральном районе, где увидела значительное скопление людей. Из-за проходивших в непосредственной близости массовых беспорядков она вместе с детьми вынуждена была бежать. В определенный момент ее сын упал и получил травму.

По данному факту Партизанский районный отдел Следственного комитета организовал и ведет проверку. В прокуратуре данный материал взят на контроль.

"Данная ситуация - подтверждение опасности несанкционированных массовых мероприятий, которые могут повлечь возникновение угрозы для жизни и здоровья граждан. В первую очередь для лиц менее защищенных категорий - малолетних, несовершеннолетних, престарелых и иных", - отметили в ведомстве.

В законе от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" установлен порядок организации и проведения таких мероприятий, цель которого - создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан. Не ограничивая права участвующих в таких мероприятиях, закон направлен на обеспечение их безопасности, общественной безопасности, а также порядка при проведении таких мероприятий на улицах, площадях и в других общественных местах.

Прокуратура района напоминает, что в силу ч.1 ст.73 Кодекса о браке и семье защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей возлагается на их родителей. Нахождение несовершеннолетних на несанкционированном мероприятии либо в непосредственной близости от него может привести к причинению им морального либо физического вреда. Родители должны обеспечивать безопасность ребенка. В противном случае воспитание ребенка может быть признано ненадлежащим.-0-