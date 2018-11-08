Велосипедист погиб под колесами фуры в Дятловском районе

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного наезда на велосипедиста в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело по факту смертельного ДТП (ч.2 ст.317 УК) возбуждено Дятловским районным отделом Следственного комитета. Авария произошла 6 ноября около 20.20 на автодороге М11 вблизи деревни Вензовец. "Водитель машины DAF с полуприцепом, 47-летний житель Минска, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм 46-летний житель Дятловского района скончался на месте", - рассказал Сергей Шершеневич. Велосипед был обозначен световозвращающими элементами.

Правоохранители осмотрели место ДТП, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и транспортно-трасологическая.

Следователи просят очевидцев аварии сообщить важную информацию по телефонам: 8 (01563) 6-46-23, (8015) 72-40-40 или 102.-0-