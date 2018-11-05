Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Кобринском районе

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе водитель-бесправник сбил насмерть велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в деревне Повитье 4 ноября около 18.00. По предварительной информации, автомобилем "Ауди А6" управлял 23-летний местный житель. Напротив одного из домов водитель сбил ехавшего на велосипеде по краю дороги 21-летнего односельчанина. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

За руль виновник ДТП сел, не имея права управления транспортным средством. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Фигурант задержан.-0-