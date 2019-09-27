Велосипедист погиб под колесами легковушки в Червенском районе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами легковушки на трассе в Червенском районе, водитель и его пассажиры не пострадали. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 26 сентября около 20.00 на 63-м км трассы М4 в Червенском районе. "По предварительной информации, 29-летний водитель Mazda-6 направлялся из столицы в сторону Могилева. В полосе его движения по центру дороги оказался велосипедист - он ехал навстречу иномарке. Столкновения избежать не удалось, в результате мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Во время движения он не обозначил себя световозвращающим элементом, велосипед не был оборудован соответствующими фонарями", - рассказала Ольга Чемоданова.

В автомобиле вместе с водителем находились его жена и маленький ребенок. Никто из них не пострадал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

На дорогах страны с начала года в 95 ДТП по своей вине погибли 11 велосипедистов, 84 получили травмы различной степени тяжести. ГАИ напоминает, что движение велосипедистов допускается по проезжей части не далее 1 м от ее правого края. При этом в темное время суток на велосипеде должны быть включены спереди белая фара, а сзади красный фонарь. При их отсутствии или неисправности нужно вести велосипед рядом с собой.

Госавтоинспекция сегодня проводит по всей стране единый день безопасности дорожного движения под девизом "Фликер - мой дорожный талисман!". "Световозвращатель (фликер) делает пешехода на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 м. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения. Размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами", - отметила Ольга Чемоданова.-0-