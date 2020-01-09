Велосипедист попал под колеса автомобиля в Шкловском районе

9 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе под колеса автомобиля попал велосипедист. ДТП произошло 8 января, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Днем 8 января в 14.50 в Шкловском районе 30-летний могилевчанин, находясь за рулем Volkswagen Touareg, двигался по автодороге Орша - Шклов - Могилев. Мужчина совершил наезд на пересекавшего проезжую часть велосипедиста, 53-летнего жителя станции Лотва, который выехал со второстепенной дороги Добрейка - станция Лотва - Старая Водва - Моисеенки", - рассказали в ведомстве.

Велосипедист с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

В этот же день в 17.50 в Могилеве произошло еще одно ДТП - под колеса машины попала пешеход. 36-летний житель областного центра на автомобиле Nissan Micra двигался по местному проезду у дома №28 по проспекту Шмидта. Под машину попала переходившая дорогу 49-летняя жительница Могилева.

Женщина с травмами госпитализирована. Она не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.-0-