Виновника пьяного ДТП в Дрогичинском районе приговорили к 5 годам колонии

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Дрогичинского района вынес сегодня обвинительный приговор в отношении 49-летнего местного жителя за пьяное ДТП и оставление потерпевшего в опасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Авария произошла 27 июня в деревне Сварынь. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал по одной из улиц на автомобиле Ford Fiesta со скоростью около 100 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. Напротив средней школы водитель потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Находившийся на переднем сидении пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил тяжкие телесные повреждения. Водитель не только не оказал ему помощь, но и скрылся с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности потерпевшего) УК. Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На такой же срок мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, с него будет взыскан штраф в размере 140 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

Жителя Дрогичинского района будут судить за пьяное ДТП После ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего пассажира в опасном для жизни состоянии. Мужчина находится под стражей.