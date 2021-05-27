Виновного в гибели подростка на стройке в Минске субподрядчика приговорили к 4 годам колонии-поселения

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор директору субподрядной строительной организации, по вине которого на стройке погиб подросток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

"Обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО "Элстман", допустил сознательное нарушение установленных правил безопасности при проведении строительных работ, правил техники безопасности и иных правил охраны труда на строительном объекте по ул.Пензенской", - сообщили в пресс-службе.

По материалам дела, 29 мая 2020 года в неогороженную шахту лифта с верхнего этажа строящегося многоквартирного жилого дома упал 17-летний подросток. Парень погиб. Как отметили ранее в прокуратуре, именно обвиняемый должен был проконтролировать соблюдение правил техники безопасности во время выполнения строительных работ. Однако на объекте не были обеспечены безопасные условия труда, с погибшим вводный и первичный инструктажи по охране труда, стажировки и проверки знаний в этой сфере не проводились.

При осмотре места происшествия на строительном объекте отсутствовали ограждения опасных зон, где возможно падение с высоты, а проемы, в которые могли упасть работники, не были надежно закрыты или обозначены.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения. Также мужчина лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет.

Вместе с тем обвиняемый оправдан по ч.2 ст.428 УК - за отсутствием в его деянии состава преступления. Речь идет об неисполнении и ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекших по неосторожности смерть человека.

С ООО "Элстман" в пользу потерпевших в счет возмещения материальной компенсации морального вреда взыскано Br160 тыс.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-