Винтовку, ружье и боеприпасы изъяли у минчанина

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Целый арсенал изъяли у минчанина сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД нашли в квартире и частном домовладении 65-летнего минчанина винтовку, ружье, свыше 80 патронов, около 1,3 кг пороха и другие боеприпасы. Арсенал, согласно заключению экспертизы, оказался пригодным для стрельбы. Оружие не было зарегистрировано в компетентных органах", - рассказали в МВД.

Обнаружить арсенал удалось при проверке лиц, которые могут быть причастны к незаконной охоте. Фрунзенским (г.Минска) РОСК в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Известно, что ранее пенсионер неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в нетрезвом виде. Также фигурант имеет судимость по ст.153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения).

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