В Чечерском районе у сбытчика наркотиков изъяли более 80 патронов и часть взрывателя от гранаты

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли канал сбыта и потребления наркотических средств. По месту жительства одного из фигурантов - сбытчика наркотиков - еще обнаружено более 80 патронов, предназначенных для стрельбы из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Макарова, ТТ и другого вида оружия, а также два приспособления для стрельбы и часть взрывателя от гранаты, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по отработке канала незаконного ввоза наркотических средств в Гомеле таможенники во взаимодействии с сотрудниками МВД задержали 29-летнего гражданина Беларуси, у которого при себе находилась марихуана. Дома он хранил еще около 300 г, которые были обнаружены с использованием возможностей кинологической службы.

Удалось установить и сбытчика наркотиков. Им оказался 25-летний гражданин Беларуси, проживающий в Чечерском районе. Он не только реализовывал марихуану, но и хранил по месту жительства целый арсенал патронов. Таможенники при обыске обнаружили более 80 патронов для различного вида оружия, два приспособления для стрельбы и часть взрывателя от гранаты. Мужчина признался, что продает наркотические средства, и сам отдал оперативникам 150 г марихуаны.

Потребитель и сбытчик наркотиков задержаны, ведутся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Проводится химическая экспертиза веществ растительного происхождения.-0-