Виражи на воде и пьяная езда на авто - отдых на Днепре для двоих гомельчан закончился штрафами

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для двоих жителей Гомеля досуг на Днепре в Брагинском районе закончился серьезными штрафами, сообщил корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Гомельчане приехали порыбачить на реку вблизи городского поселка Комарин. Скрасить досуг решили алкоголем. В какой-то момент спустили на воду моторную лодку. Один из приятелей стал гонять на ней по воде, вырисовывая крутые виражи. При этом спасательного жилета у него не было.

Старший поста ОСВОД сделал мужчине замечание, однако адекватной реакции не последовало. Тогда нарушителя прижали к берегу. Гомельчанин бросился бежать, но его задержали. Освидетельствование показало у "рыбака" 1,7 промилле алкоголя. Материалы для принятия решения переданы в инспекцию по маломерным судам. Ему грозит крупный штраф.

Второй приятель в это время подшофе отправился на автомобиле в Комарин. Его задержал патруль ГАИ. В крови нарушителя было более 1 промилле алкоголя. Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, гомельчанина ждет штраф и лишение прав. Машину отправили на охраняемую стоянку.

"Нахождение у воды в состоянии алкогольного опьянения неизбежно приводит к последствиям, - обратил внимание Владимир Акулин. - Зачастую эти последствия очень трагические и необратимые. В этом случае благодаря взаимодействию служб ЧП удалось избежать, но материально гомельчане почувствуют последствия пьяного отдыха".-0-