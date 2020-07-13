Витебчанин на даче нашел самодельный револьвер и 181 патрон

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Витебска приобрел несколько лет назад дачу и недавно на ней нашел пистолет и 181 патрон к нему, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Мужчина на месте старого дома возвел новый, нынешним летом взялся за сарай. Перед тем как его снести, витебчанин стал разбирать хранившийся там хлам. Среди него и обнаружилась сумка, в которой лежал самодельный револьвер и патроны.

О находке мужчина сообщил правоохранителям. Милиционеры изъяли пистолет и боеприпасы и отправили все на экспертизу. Выяснилось, что самодельное оружие пригодно для стрельбы. Нашли оперативники и владельца арсенала. Им оказался бывший хозяин дачи. Мужчина умер два года назад, его супруга подтвердила, что муж приобрел пистолет еще в середине 1990-х годов. Однако долгое время женщина ничего не знала о месте хранения револьвера. Оружие и боеприпасы изъяты.-0-