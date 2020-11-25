Витебчанин получил два года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОМОНа

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Установлено, что 40-летний витебчанин 27 августа в одном из Telegram-каналов разместил фото и данные сотрудника ОМОНа. Затем с использованием нецензурной лексики высказал крайне негативное мнение о его работе и личности, чем унизил его авторитет, честь и достоинство как представителя власти при выполнении служебных обязанностей, добавили в прокуратуре области.

"Во время судебного заседания мужчина свою вину признал в полном объеме, извинился перед потерпевшим. Пояснил, что был взволнован после просмотра деструктивной информации в Telegram-канале. Признал предъявленные к нему исковые требования о материальной компенсации морального вреда", - отметили в ведомстве.

Суд Первомайского района Витебска назначил местному жителю наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также удовлетворил заявленные исковые требования о возмещении морального вреда в размере Br500.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-