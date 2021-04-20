Витебчанин приговорен к году "химии" за надругательство над госфлагом

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Витебска, которому вменено в вину надругательство над государственными символами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Нетрезвый мужчина ночью 25 февраля в Минске сорвал Государственный флаг со зданий главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УП "Минскградо", а затем бросил полотнища на землю и топтал ногами.
В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. Он приговорен к одному году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-