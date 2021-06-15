Витебчанин вступился за девушку и получил удар ножом в спину от ее парня

15 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мужчина вступился за девушку и получил удар ножом в спину, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Ночью 11 июня в милицию из областной больницы поступило сообщение, что к ним бригадой скорой с ножевым ранением доставлен 33-летний мужчина. Правоохранителям пострадавший рассказал, что вечером он возвращался домой. Возле общежития увидел, как ссорятся молодой человек и девушка. Во время конфликта парень ударил подругу и это возмутило мужчину. Он подошел к парочке и стал заступаться за девушку. Молодой человек испугался и убежал, а витебчанин предложил проводить девушку. Она согласилась. Во время прогулки к ним подбежал тот самый парень и ударил пострадавшего ножом в спину.

"Примечательно, что после этого девушка тоже поспешила скрыться, а скорую мужчине вызвал случайный прохожий. Оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД с помощью наряда сотрудников ОМОНа установили всех участников происшествия. Нападавшим оказался 20-летний житель областного центра. Во время конфликта он понял, что не сумеет победить оппонента, а потому сбегал домой за ножом", - рассказали в милиции.

Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело.-0-