14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин выманил у знакомых почти Br160 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Первым за помощью к милиционерам обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый взял деньги в долг и не отдает их. Так в поле зрения правоохранителей попал 34-летний житель областного центра. Выяснилось, что его манипуляции с доверчивостью знакомых уже поставлены на поток. Подозреваемый под различными предлогами уговаривал людей оформить на себя товары, за которые обещал выплачивать кредиты. На самом же деле витебчанин лишь вносил небольшую сумму, да и ту брал от следующего потерпевшего", - уточнили в ведомстве.

Оперативникам удалось установить, что жертвами дельца стали минимум 23 человека. Общий долг перед ними насчитывает уже почти Br160 тыс. Добычей подозреваемого стали многочисленные дорогие гаджеты и бытовая техника. Завладев чужим имуществом, мужчина реализовывал его через скупщиков или интернет.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие потерпевшие от его криминальной деятельности.-0-