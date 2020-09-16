16 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин выращивал на балконе коноплю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Криминальная оранжерея на дому была обнаружена после того, как 28-летний житель областного центра попал в поле зрения правоохранителей. По имеющейся у оперативников информации, мужчина был причастен к незаконному обороту наркотиков и сам являлся активным потребителем наркотического вещества. Во время задержания сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД обнаружили у него несколько граммов марихуаны.

При последующем осмотре квартиры подозреваемого на балконе была обнаружена импровизированная мини-плантация. В нише балкона мужчина оборудовал небольшое место, где находились горшки под семена, удобрения, вентилятор и лампа. Здесь же в тайнике находилась уже высушенная и готовая к употреблению марихуана. Всего изъято почти 53 г наркотика. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-