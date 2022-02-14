Витебчанин за убийство новорожденной дочери получил 20 лет колонии усиленного режима

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убившему месячную дочь витебчанину назначено 20 лет колонии усиленного режима. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Витебска, которому инкриминированы убийство своей малолетней дочери и завладение путем разбоя золотыми изделиями своей жены.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина 26 июля 2021 года в ходе ссоры с супругой на почве личных неприязненных отношений и возникших сомнений в отцовстве нанес удар ножом в брюшную полость своей дочери. От полученного ранения девочка, которой был всего месяц, скончалась.

Далее обвиняемый применил к женщине угрозы насилием, после чего нанес ей руками и ножом 6 травмирующих воздействий по различным частям тела, в том числе в область головы и грудной клетки. Затем он завладел ювелирными изделиями супруги стоимостью более Br5,8 тыс. и скрылся с места преступления.

В судебном заседании обвиняемый признал вину частично. Он не отрицал, что нанес удар ножом дочери, однако сообщил, что совершил эти действия в состоянии аффекта. Мужчина подтвердил причинение телесных повреждений своей жене, но не согласился, что имел в тот момент умысел на хищение золотых украшений.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил в отношении витебчанина обвинительный приговор. На основании п.2 ч.2 ст.139 и ч.1 ст.207 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере Br3,2 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-