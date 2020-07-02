Витебчанина подозревают в интимной связи с несовершеннолетней и изготовлении порнографии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по противодействию торговле людьми Октябрьского РОВД Витебска задержали неработающего местного жителя. Он подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в обороте детской порнографии, сообщили БЕЛТА в МВД.

У парня изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. Экспертиза показала, что их владелец совершал развратные действия в отношении малолетних. Кроме этого, изготавливал и распространял порнографические материалы с участием девочек.

"Известно, что двадцатилетний парень с июня 2019 года по апрель 2020-го регулярно вступал в половую связь с пятнадцатилетней витебчанкой. Параллельно вел активную деятельность в социальных сетях: подыскивал несовершеннолетних, покорял их сердца нежными словами, а затем ненавязчиво предлагал секс", - рассказали в МВД.

Он склонял детей к интимной близости. Несовершеннолетние были из разных регионов страны.

Возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также за оборот детской порнографии. Ранее житель Витебска был судим за незаконный оборот наркотиков.

В этом году выявлено более 360 преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также 27 фактов оборота детской порнографии. Примерно 200 детей пострадали от сексуальных посягательств. По уголовным делам проходят около 150 подозреваемых.

МВД в очередной раз обращает внимание на участившиеся случаи совершения в отношении детей груминговых преступлений в интернете. Так как большинство преступлений против половой неприкосновенности или свободы несовершеннолетних начинаются именно с "обработки" потенциальных жертв в интернете, ведомство поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за секстинг, сексчатинг и сексторшн.-0-