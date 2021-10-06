Витебчанина задержали за оскорбления в сети правоохранителей и военнослужащих

6 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оперативники задержали жителя Витебска, который оскорблял в сети милиционеров и военных. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На 39-летнего жителя Витебска вышли оперативники ГУБОПиК. На протяжении года он публиковал в деструктивных Telegram-чатах оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей и военнослужащих. Причем ни с кем из них знаком не был.

Мужчина являлся участником прошлогодних протестных акций в Витебске, состоял в каналах и чатах деструктивной направленности. Призывал сжигать транспортные средства сотрудников милиции. При обыске у него обнаружена атрибутика протестного толка.

В настоящее время витебчанин признан обвиняемым по возбужденному ранее уголовному делу по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.-0-