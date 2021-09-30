Витебчанка лишилась Br18 тыс. после звонка лжесотрудника банка

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества, совершенного в крупном размере: у жительницы областного центра похитили более Br18 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 27 сентября неизвестные позвонили жительнице Витебска в Viber и, представившись сотрудниками банка, сказали, что выдача кредита банком одобрена. Когда женщина ответила, что не подавала заявки на кредит, лжесотрудники "предположили", что это дело рук мошенников и предложили потерпевшей разоблачить их. Для "спецоперации" по разоблачению нужно было установить на телефон приложение для удаленного доступа к платежной банковской карте, брать кредиты на максимальные суммы в различных банках Витебска и переводить полученные денежные средства на определенные счета.

Два дня 51-летняя женщина общалась с "сотрудниками банка" и следовала их указаниям. Так она оформила на себя четыре кредита в различных банках Витебска и перевела деньги на указанные мошенниками банковские счета. Получив от потерпевшей более Br18,5 тыс., злоумышленники сказали ей ждать звонка следователя и перестали выходить на связь. Не дождавшись звонка, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет предостерегает жителей области и напоминает, что мошенники продолжают придумывать различные способы хищений денежных средств. Граждане во многих случаях проявляют излишнюю доверчивость и невнимательность. Уберечь себя от киберпреступников можно и нужно. Следователи рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не указывать свои логин и пароль от персональных страниц в социальных сетях. Если со страниц знакомых обращаются с просьбой о помощи в переводе денежных средств с вашей платежной банковской карты, сначала нужно убедиться, что знакомый действительно нуждается в помощи, позвонив ему по телефону. Такие действия необходимы, чтобы убедиться, что аккаунт знакомого человека не взломан.

Также следователи призывают при обнаружении платежной банковской карты не публиковать ее фотографию с реквизитами в социальных сетях: этим могут воспользоваться злоумышленники. Находку нужно отнести в банк. Гражданам необходимо запомнить простые правила безопасности: не сообщайте ПИН-коды от платежных банковских карт третьим лицам, в том числе в сети, старайтесь не использовать WI-FI в общественных местах для входа в приложения интернет-банкинга и оплаты каких-либо услуг в интернете, используйте сложные пароли и не сохраняйте их в браузерах. Оплачивать счета рекомендуется только на проверенных ресурсах.-0-