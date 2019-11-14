Витебчанка познакомилась в сети с мужчиной и лишилась Br37 тыс.

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Октябрьский РОВД Витебска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Женщина лишилась Br37 тыс., проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По словам 48-летней витебчанки, все началось со знакомства с мужчиной на одном из сайтов. Тот назвался беженцем из России и рассказал, что долгое время жил на Гавайских островах, а сейчас работает в афганской авиации, правда, планирует уволиться из-за проблем с начислением зарплаты. После нескольких дней активного общения в интернете мужчина предложил собеседнице не только встретиться лично, но и перебраться к ней жить.

"Исполнить романтическую мечту мешала финансовая проблема. Ловелас не мог вывезти из страны сбережения: $150 тыс. и пять бриллиантов "зависли" в одном из банков. Помочь должна была логистическая фирма и доверчивая белоруска, с которой в скором времени связались представители организации. Они попросили перевести на счет $2,5 тыс. в качестве подстраховки. Однако после первого транша под надуманными предлогами последовали дополнительные запросы. В итоге за несколько дней витебчанка перевела мошенникам более Br37 тыс. Никаких драгоценных камней она так и не получила", - говорится в сообщении.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Подобного рода аферы давно известны, имеют множество сценариев и носят название "нигерийские письма". Разнообразные схемы описаны в открытых источниках массовой информации. Тем не менее до сих пор находятся доверчивые люди, готовые отдать последние сбережения, влезть в кредиты и долги", - добавила Ольга Чемоданова.-0-