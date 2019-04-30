Витебчанке, лишившейся на производстве кисти, найдут адвоката и работу - Конюк

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жительнице Витебска, которая несколько лет назад лишилась на производстве кисти руки, помогут найти адвоката для отстаивания своих прав в суде. Также будет решен вопрос с ее трудоустройством. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Суд Октябрьского района Витебска недавно начал рассматривать резонансное дело в отношении директора частной фирмы. Руководителя обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В 2016 году на предприятии сортировщице отрезало станком кисть. По словам потерпевшей, на станок ее отправили работать без обучения, инструктажа по технике безопасности и других документов. Следователи установили, что руководитель посредством использования других неустановленных лиц внес в документы заведомо ложные записи о том, что женщина прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Также в документах были подделаны подписи пострадавшей. Но обвинение в совершении служебного подлога с директора сняли за истечением сроков давности.

Слушания начались 22 апреля, затем объявили перерыв до 2 мая. "Суд отложили, потому что работодатель утверждает, что он якобы не получал документа о передаче дела в суд", - рассказала пострадавшая.

Сейчас у нее нет адвоката, женщина после увечья не может найти работу, чтобы оплатить услуги специалистов. А в центре занятости ей ответили, что вакансий, на которых она могла бы работать со своей травмой, нет.

Генеральный прокурор отметил, что надзорное ведомство проанализировало дело и пришло к выводу, что следователи затянули с расследованием. "Узнали о ситуации с женщиной, которая лишилась кисти на производстве, и пригласили ее на личный прием. Все вопросы решили: и трудоустроим ее, и адвокатом она будет обеспечена", - сказал Александр Конюк.

Он добавил, что прокуратура в суде будет жестко стоять на своей позиции - в травме работницы есть вина руководителя.

Сегодня генеральный прокурор Александр Конюк провел прием граждан в ОАО "Витебскмясомолпром" и встретился с коллективом предприятия.-0-