Витебские оперативники раскрыли схему хищения более 1 тыс. т соляной смеси для дорог

24 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РОВД Витебска раскрыли схему хищения соляной смеси для посыпки дорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.

Как установили оперативники, один из бывших руководителей витебского предприятия "Гордормост" организовал преступление. Пользуясь своим служебным положением, мужчина во время распределения реагента отдавал распоряжение водителю отвозить смесь в нужное место. Ее складировали на заранее оговоренной территории. После этого знакомый подозреваемого, который также являлся одним из руководителей дорожно-строительного управления, забирал похищенное. Далее все перевозилось в Россию. Там реагенты продавали, а выручка делилась между компаньонами.

При проверке выяснилось, что за несколько месяцев злоумышленники похитили и продали более 1 тыс. т соляной смеси. Ущерб от их нелегального бизнеса составил почти Br30 тыс. Возбуждено уголовное дело.-0-