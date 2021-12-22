Витебские правоохранители помогли европейской полиции задержать крупных наркодилеров в Испании

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация ГУБОПиК помогла европейской полиции задержать крупных наркодилеров, сообщили БЕЛТА в МВД.

В конце ноября в двух провинциях Испании полицейские выявили две плантации с коноплей, а также изъяли почти 250 кг марихуаны, 1,5 кг "голландской шишки", деньги и различные электронные приспособления.

Спецоперация по изобличению причастных к наркобизнесу была организована благодаря оперативным сведениям витебского областного управления ГУБОПиК. В результате международного взаимодействия полицейские задержали двоих белорусов и троих литовцев.

"Участники преступной группы сбывали зелье в ряд стран Европы. Прибыль инвестировали в развитие наркоторговли. Кроме того, легализуя незаконный доход, злоумышленники покупали недвижимость и дорогие автомобили", - рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что фигуранты долгое время жили в Испании и поддерживали контакты с влиятельными представителями преступных организаций страны.

В ГУБОПиК отметили, что международные операции по линии Интерпола - не редкость. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью регулярно обмениваются информацией со своими зарубежными коллегами об участниках международных группировок.-0-