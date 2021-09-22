Витебские правоохранители выявили в областном центре экстремистскую ячейку

22 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Витебского областного управления ГУБОПиК задержали семь жителей Витебска в возрасте от 26 до 39 лет, которые причастны к групповому хулиганству и созданию экстремистского формирования. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Минувшим летом жители областного центра создали и администрировали закрытую Telegram-группу, в которой обсуждались так называемые акции прямого действия. В результате радикальных выпадов планировалось повреждать имущество, причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе. Аналогичные преступления продумывались и в созданных задержанными других виртуальных сообществах.

Также установлена причастность некоторых фигурантов к бесстыдному перформансу на городском кладбище, который они снимали на видео, а смонтированный ролик распространили в деструктивных Telegram-ресурсах.

Следователи возбудили уголовные дела за злостное хулиганство и создание экстремистского формирования. Подозреваемые работали в учреждениях образования, торговли, медицины, в госорганизациях.

По информации ГУБОПиК, проводимые и планируемые акции финансировались из-за рубежа. Сейчас устанавливаются иные участники запрещенного сообщества, которые находятся за пределами Беларуси.-0-