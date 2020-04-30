Витебские правоохранители задержали опасного рецидивиста

30 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали напавшего на женщину опасного рецидивиста, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В Толочинский РОВД о нападении неизвестного преступника в лесополосе возле одной из деревень сообщила 26-летняя жительница района 27 апреля в 18.30. Потерпевшая рассказала, что, возвращаясь с работы, заметила следовавшего за ней мужчину. В какой-то момент он напал сзади и повалил девушку на землю. Затем связал ей руки и ноги, стал требовать деньги, пригрозив физической расправой за попытки закричать. Украв мобильный телефон, злоумышленник на некоторое время оставил жертву и отошел в сторону. Девушке в это время удалось освободиться от веревок и убежать в сторону деревни. Мужчина бросился за ней, но, увидев людей, скрылся в лесу.

На розыск подозреваемого немедленно отправились сотрудники местного РОВД. Вскоре им на помощь пришли опытные оперативники УВД. Началась широкомасштабная поисковая операция по поиску преступника. "Отрабатывался широкий круг подозреваемых. Активный розыск шел как в Толочинском, так и в соседних районах Витебской и Могилевской областей. Именно в последней и были найдены следы злоумышленника. Подозреваемого задержали днем 28 апреля в 30 км от места нападения. В доме, где он отсиживался, оперативники нашли нож и телефон, похищенный у потерпевшей. При этом после нападения на жительницу Толочинского района он успел украсть велосипед, на котором и уехал подальше", - отметил Виталий Сапроненко.

Преступником оказался уроженец Шкловского района 1981 года рождения. К своим 38 годам мужчина уже 9 раз был судим за кражи и грабеж. В феврале нынешнего года он освободился из мест лишения свободы в России. Правоохранители полагают, что задержанный причастен к целой серии преступлений, в том числе тяжких, совершенных на территории Витебской и Могилевской областей. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.206 УК.-0-