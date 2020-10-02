2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали опытного карманника из Азербайджана, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В Витебск 40-летний житель Баку с обширной криминальной биографией приехал на своеобразные заработки в дни проведения областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі". Жертвой злоумышленника стал 77-летний пенсионер, у которого утром в выходной день во время поездки в автобусе преступник разрезал сумку и украл деньги и банковскую карту.

"Карманника задержали оперативники из областного управления внутренних дел вскоре после обращения потерпевшего в милицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется информация о его причастности к совершению подобных преступлений на всей территории Беларуси", - добавил Виталий Сапроненко.-0-