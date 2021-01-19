Витебские следователи разыскивают мужчин, расплатившихся в магазине чужой карточкой

Фото Следственного комитета
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские следователи устанавливают подозреваемых в хищении денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
"Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает личности двух мужчин, которые рассчитались за покупки в одном из магазинов областного центра чужой банковской картой. Свои покупки мужчины оплатили днем 18 декабря", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем использования компьютерной техники".
Граждан, которым могут быть известны мужчины, изображенные на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-22-02, 8 (033) 399-80-04 (круглосуточно).-0-