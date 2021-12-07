Витебские таможенники пресекли нелегальный ввоз продуктов на Br15,6 тыс.

7 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Факт незаконного перемещения продуктов питания с территории России в Беларусь был установлен сотрудниками Витебской таможни при проведении специального мероприятия в Лиозненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебской таможне.

Таможенники остановили грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находилось более 50 наименований продуктов питания - мясо-молочная продукция, кондитерские изделия, рыба, напитки, грецкие орехи, икра. На продукцию общей стоимостью почти Br15,6 тыс. у водителя не оказалось товаросопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

В отношении части товара по причине отсутствия ветеринарных сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции, принято решение о возврате в Российскую Федерацию.-0-