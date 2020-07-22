Витебские таможенники пресекли ввоз ячменя на Br33,5 тыс.

22 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 70 т ячменя пытались ввезти из России в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Нелегальная партия зерна стоимостью более Br33,5 тыс. перевозилась в двух грузовых авто Renault, принадлежащих российской фирме-перевозчику. Машины были остановлены правоохранителями Витебской таможни при проведении специальных мероприятий в Лиозненском районе неподалеку от белорусско-российской границы. Фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции и обязательные при перемещении такого рода товаров, у водителей отсутствовали.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на фирму-перевозчика в размере до 50% от стоимости груза.-0-