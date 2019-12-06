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06 декабря 2019, 12:38

Витебские таможенники задержали 88 т пищевого мака с примесью соломки

Фото vitebsk.customs.gov.by
Фото vitebsk.customs.gov.by
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6 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники задержали 88 т пищевого мака с содержанием опасного наркотического средства - маковой соломки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Груз перемещался автомобильным и железнодорожным транспортом. В обоих случаях отправителем являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями - две фирмы в Казахстане.

Первый грузовик с 22 т товара следовал из Латвии в Казахстан через пункт пропуска "Григоровщина". А спустя пару недель в пункт таможенного оформления "Полоцк" прибыл грузовой вагон, следовавший по аналогичному маршруту. В нем находилось 66 т пищевого мака с запрещенным к ввозу на территорию Евразийского экономического союза наркотиком.

По обоим фактам Витебской таможней проводится проверка в порядке ст.174 УПК по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 УК.

С начала года сотрудниками Витебской таможни пресечен ввоз на территорию ЕАЭС более 140 кг наркотических средств и более 560 единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические или психотропные вещества.-0-

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