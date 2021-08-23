Водитель легковушки и трехлетний ребенок пострадали в аварии на М1 в Брестской области

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23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на трассе М1 столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали женщина и трехлетний ребенок. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.Авария случилась 22 августа около 10.00 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 34-летняя минчанка на автомобиле "Фольксваген" двигалась в сторону Бреста. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась с "Маздой", после чего съехала в кювет.В больницу доставили водителя "Фольксвагена" и трехлетнего ребенка, который был на переднем сидении в детском удерживающем устройстве.-0-