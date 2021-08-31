Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой в Слонимском районе

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе произошла смертельная авария, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
30 августа в 16.50 вблизи деревни Чемеры водитель "Мазды" двигался по дороге Р99 Барановичи - Гродно в направлении городского поселка Зельва со стороны города Слонима. На 61-м км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAF под управлением 49-летнего минчанина. 40-летний водитель легкового автомобиля от травм погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело.-0-