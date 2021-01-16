Водитель лесовоза оставил без электричества жителей деревни в Брестском районе

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель лесовоза оставил жителей деревни Подлесье-Каменецкое без электричества, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария случилась 15 января около 20.40. По предварительной информации, лесовозом МАЗ управлял 47-летний брестчанин. Он должным образом не закрепил манипулятор, который вскоре открылся. Во время движения он повредил 13 световых опор и заборные ограждения жилых домов. Водителя сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности.
"Лес - это серьезный груз, при перевозке которого нужен строгий контроль. Перед отправкой транспортное средство должно быть проверено, груз надежно закреплен, убраны все системы погрузки/разгрузки. Только в этом случае машина может отправляться в путь", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-