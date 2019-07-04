Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозненском районе в аварии погиб водитель микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла ночью 3 июля на 33-м км автодороги Витебск - Лиозно - граница РФ. "Ехавший за рулем Audi 31-летний житель Лиозно столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП 38-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия", - рассказали в ГАИ. Ремень безопасности водитель микроавтобуса не использовал.

По факту ДТП проводится проверка.-0-