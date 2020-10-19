Водитель приговорен к 4,5 года колонии за смертельное ДТП в Мядельском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Мядельского района вынес приговор водителю, по вине которого произошло смертельное ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Обвиняемый по месту отбывания наказания должен пройти лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Авария произошла 19 июня 2020 года около 16.30 в городском поселке Кривичи Мядельского района. Обвиняемый выехал на полосу встречного движения, не снизил скорость и вблизи дома №27 по улице 17 Сентября наехал на велосипедистку. Женщина получила телесные повреждения, от которых умерла на месте.

Как ранее сообщали в ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,91 промилле.-0-