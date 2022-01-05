Водитель пытался утаить от таможни компьютерную технику и комплектующие на Br18 тыс.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель пытался утаить от таможни компьютерную технику и комплектующие к ней на сумму более Br18 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter ехал из Польши в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи". Он пытался незаконно ввезти компьютерную технику и комплектующие к ней. "Брестские таможенники установили этот факт при таможенном контроле. На дне дорожной сумки были обнаружены блок питания и кулер для процессора. В ходе дальнейшего осмотра в салоне микроавтобуса под пассажирским сиденьем была найдена сумка для ноутбука, в которой помимо ноутбука, планшета, материнской платы и прочей техники, находились еще 52 карты с оперативной памятью. Карты были спрятаны в коробке из-под конфет", - рассказали в ГТК.

Общая оценочная стоимость незадекларированного товара составила более Br18 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП (перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля).-0-