Водитель такси в Витебске сбил пенсионера на переходе

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске такси сбило пенсионера на переходе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня около 10.00 на ул.Чкалова. Водитель такси наехал на 75-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль зацепил пенсионера левым зеркалом, после чего тот упал на дорогу и ударился головой об асфальт. Пешехода госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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