Водитель в Колодищах сбил школьника и скрылся

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Колодищи Минского района водитель сбил школьника и скрылся, ГАИ разыскивает нарушителя. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня утром на ул.Войсковой. "В поселке Колодищи около 7.30 водитель неустановленного авто совершил наезд на девятиклассника. После этого он покинул место ДТП в направлении ул.Кирова. Подросток с травмами был доставлен в больницу", - проинформировал Сергей Чеботарев.

ГАИ Минской области просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту или записями с видеорегистраторов, позвонить по телефонам 8(017)229-04-44, 8(029)767-33-39 или 102.-0-