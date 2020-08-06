6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители фуры из Казахстана пытались перевезти через белорусскую границу 33 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Днем 5 августа в пункте пропуска "Каменный Лог" сморгонские пограничники при оформлении водителей грузовика, направлявшегося в Литву, заподозрили, что те перевозят незадекларированную валюту. "Два напарника - граждане Казахстана - рассказали пограничникам, что с собой у них по несколько тысяч евро в разной валюте: российские рубли, тенге, доллары, однако результат таможенного досмотра вещей иностранцев подтвердил подозрения пограничников - на руках у грузоперевозчиков оказалось около 33 тыс. евро", - рассказали в Госпогранкомитете.

Фото Госпогранкомитета

Незадекларированные деньги изъяты сотрудниками таможни.-0-