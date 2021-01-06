Водителя приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП в Вилейском районе

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Вилейского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, в результате чего погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал со скоростью не менее 84,5 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дерево. Ехавший с ним пассажир от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте.

Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. По месту отбывания наказания мужчина должен будет пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Мера пресечения обвиняемому изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-