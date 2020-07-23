Водителя, сбившего под Гомелем двух подростков на велосипедах, заключат под стражу

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель прокурора Гомельской области Александр Дроздов санкционировал заключение под стражу водителя, который сбил под Гомелем двух подростков-велосипедистов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Мера пресечения избрана с учетом обстоятельств происшествия и тяжести наступивших последствий. 45-летнему жителю Добруша предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК.

Как сообщалось, вечером 18 июля нетрезвый мужчина на ВАЗ-21100 выехал на правую обочину дороги Гомель - аэропорт Гомель и сбил двух подростков 2003 года рождения на велосипедах. Девушка погибла на месте, ее спутник получил тяжелые травмы.

Согласно материалам дела, на заправке в областном центре водитель выпил спиртное, сел за руль и направился домой. "В пути он нарушал правила обгона, превышал скорость", - добавили в службе информации.

В 2009 году по приговору суда Ветковского района мужчина был осужден за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительное следствие по уголовному делу проводит управление Следственного комитета по Гомельской области.-0-

На трассе под Гомелем ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов, погибла девушка Водитель автомобиля ВАЗ с признаками алкогольного опьянения ехал со стороны Гомеля в направлении аэропорта и сбил двух велосипедистов: 16-летних девушку и парня. Они ехали в попутном направлении, предварительно, по правому краю проезжей части.