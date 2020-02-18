Вор-неудачник разгромил мебельный магазин в Малорите

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите местный житель разгромил мебельный магазин, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Очевидец позвонил в дежурную часть Малоритского РОВД и рассказал, что на его глазах неизвестный выбрался на улицу через окно мебельного магазина и скрылся. Прохожий подробно описал приметы мужчины. Вскоре милиционеры задержали нарушителя. Им оказался неработающий ранее судимый молоритчанин 1988 года рождения.

Правоохранителям он пояснил причину своего поступка: мебельный магазин принял за ювелирный и, разбив окно ногой, попал внутрь. Когда понял, что ошибся, в расстроенных чувствах стулом повредил дверь магазина, разбил пять фужеров и удалился.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.-0-