Вор похитил из квартиры брестчан сбережения на $8 тыс.

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ранее судимый мужчина похитил из квартиры золотые украшения и крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В Московский РОВД Бреста обратилась местная жительница, которая заявила о краже. Женщина рассказала, что в промежутке между 24 августа и 4 сентября из ее квартиры пропали семь золотых ювелирных изделий и деньги в сумме более $8 тыс.

Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался неработающий, ранее судимый брестчанин 1982 года рождения. Мужчина задержан. В отношении него Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). Фигуранту грозит от двух до семи лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.-0-