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13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь деревянных хозпостроек сгорело при выжигании сухой травы в Житковичском районе , сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре нескольких построек в деревне Ветчин поступила спасателям 12 апреля в 14.34.

Огнем уничтожены 8 деревянных хозяйственных построек, повреждены два деревянных нежилых дома. Собственники устанавливаются.

Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой травы на корню.-0-